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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Samsun'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu mask
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Samsun'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılan N.B. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 8 gram kubar esrar maddesi, 19 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. N.B. isimli şahıs ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 Oca 2024 - 20:17 - Gündem

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