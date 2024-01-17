75 kursiyer tıbbi aromatik bitkiler kursunu başarıyla tamamladı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi başarıyla tamamlandı.

Toplamda 108 kişinin başvurduğu ve 18 gün süren eğitim sonunda, 75 kursiyer başarılı bir şekilde sertifika almaya hak kazandı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek katılımları için teşekkür etti.

İl Müdürü Şahin, bu tür eğitimlere katılan kursiyerlerin özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen hibe programlarından daha etkili bir şekilde faydalanabileceklerini belirtti. Şahin, TKDK tarafından yapılacak olan IPARD III çağrılarına katılacak kişilerin, özellikle seracılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda başvuruda bulunacaklarına dikkat çekti. Kursiyerlere elde ettikleri belgelerle hibe programlarından daha iyi faydalanma imkanı sağlandığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı