Motosiklet sürücüsü bariyer ve kamyonet arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu duran aracın önünde farkındalık için bırakılan uyarı işaretini göremeyen 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Efe Belin, bariyerle kamyonet arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü tarafından diğer sürücülerin uyarılmasıyla bir trajedi önlenmeye çalışıldı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, acı haberi alan ailesi büyük bir üzüntü yaşadı.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, inceleme başlattı. Kaza sonrasında Efe Belin'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı