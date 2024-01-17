Köpek için yapılan manevra kaza getirdi: Otomobil sulama kanalına uçtu, 3 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, köpeğe çarpmamak için manevra yapan bir Tofaş otomobil, kontrolü kaybederek sulama kanalına uçtu. Kaza sonucunda sürücü Emre Y. ile Hasan B. ve Hidayet A. isimli üç kişi yaralandı.

Olay, Çorum-Osmancık karayolu Çengele mevkiinde meydana geldi.

Otomobilin önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için yapılan manevranın ardından sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Kazanın nedenleri ve detayları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda soruşturmanın neticelendirileceği belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı