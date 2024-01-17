Kabloları çalıyorlardı Suçüstü yakalandılar

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir kurumun kablolarını makasla kesip çalmaya çalışan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri arazide şüpheli 2 kişiyi fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kestikleri yaklaşık 200 metre kabloyu araca yüklemeye çalışan zanlıları suçüstü yaparak yakaladı.
Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri arazide şüpheli 2 kişiyi fark etti. Yapılan araştırma sonucu şahısların kabloları keserek araca yükledikleri fark edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken diğerine ise adli kontrol uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.