17 Oca 2024 - 17:49 - Asayiş

Kabloları çalıyorlardı Suçüstü yakalandılar

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir kurumun kablolarını makasla kesip çalmaya çalışan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri arazide şüpheli 2 kişiyi fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kestikleri yaklaşık 200 metre kabloyu araca yüklemeye çalışan zanlıları suçüstü yaparak yakaladı.