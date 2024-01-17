Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Sağır’ın taziye adresi: Hasanvarol Mahallesi, Harmandalı Sokak, NO: 11/2, Battalgazi,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Geyik’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, Atlaskent Konutları, Yeşilyurt,
52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Aydın’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Şentürk Sokak, Çavdar KOOP, No: 4/ 4/ 2, Battalgazi,
46 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İdris Yücekaya’nın taziye adresi: Yaka Mahallesi, Çoloğan Çiftliği Sokak, No: 40, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmet Çakaralmaz’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Hicret Sokak, Özler Sitesi, B-Blok, No: 17 /4 /19, Battalgazi,
96 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Gülüzar Erol’un taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Fatih Caddesi, Konteyner Kent, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Atalar Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kamber Akkel’in taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Kale Malatya Mezarlığına defnedilen Raziye Temur’un taziye adresi: Kale, Malatya”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.