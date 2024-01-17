Ağbaba “TARSİM don riski var diye sigortadan kaçamaz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “TARSİM’in bazı üreticilere don teminatlı poliçe yapmadığını duyuyoruz. Özellikle önceki yıllarda sık sık zirai don yaşanan bahçelerdeki kayısı ağaçlarına don sigortası yapılmıyor. Tek geçim kaynağı kayısı olan üreticiler ağaçlarını sigortalatmak istese de TARSİM engeline takılıyor. Kar amacı gütmeyen, kamu adına tarım ürünlerinin sigortasını yapan bir kuruluşun sık sık don olan bahçelere don teminatlı sigorta yapmamasını anlamak mümkün değil” şeklinde konuştu.

“SİGORTA YAPTIRMAKTAKİ AMAÇ BİR RİSKTEN KAYNAKLIDIR”

Ağbaba TARSİM’in sigorta kapsamı hakkındaki tutumunu da eleştirerek, “Sigorta yaptırmaktaki amaç bir riskten kaynaklıdır. Üreticiler de ürünlerini riske karşı korumak için sigortalatıyor. TARSİM’in ‘bu bahçede sürekli don oluyor’ diyerek sigorta yapmaması kabul edilemez. Aracıyla kaza yapan şoföre sigorta şirketleri ‘Kasko yapmıyorum’ diyemiyorsa, TARSİM de don riski var diye sigortadan kaçamaz” dedi.

“TARSİM BÖLGEDEKİ ÜRETİCİLERE EL UZATMALI”

Deprem nedeniyle büyük kayıp yaşayan, mahsulleri enkaz altında kalan,1 yıllık emekleri yok olan üreticilerin şimdi de TARSİM ‘in sık sık don olan bahçelere don teminatlı poliçe yapmaması engeliyle karşılaşmasının düşündürücü olduğunu kaydeden CHP Milletvekilli Ağbaba, depremin çok büyük yıkıma yol açtığı başta Malatya olmak üzere 11 ilde TARSİM’in prim indirimi yapmasını istedi. Ağbaba, “Devlet şimdi üreticinin yanında olmayıp ne zaman olacak. Özel kurumlar, bankalar depremzede vatandaşlara katkı sunarken, devletin sigorta şirketinin deprem bölgesine bir katkısının olmaması üzücü. TARSİM bölgedeki üreticilere el uzatmalı, prim indirimine giderek yaraların sarılmasına destek olmalıdır” dedi.

Kaynak: BÜLTEN