“Sözde değil uygulamada duyarlılık olmalı”

Depremlerden önce şehrin imarı ile sıkıntı yaşayan engelliler depremlerden sonra yeniden yapılması planlanan Malatya’da kendilerinin unutulmaması gerektiğini dile getiriyorlar. Binalardan parklara, sosyal tesislerden ulaşıma kadar her şeyin engellilere uygun olarak da yapılmasını isteyen söyleyen Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Başkanı Ali Haydar Koyun, erişilebilir bir Malatya için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Deprem sonrası Malatya'da yaşanan zorluklara rağmen, yıkılan yapıların yerine, yasalara uygun bir şehir planının yapılması ve erişilebilirlik konusunda standartların yakalaması gerektiğini belirten Koyun, erişilebilirlik konusunda yapılan düzenlemelerin tüm bireylere fayda sağlayacağını söyledi.

“TÜRKİYE OLARAK ÜZÜLDÜK”

Depremleri bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Başkanı Ali Haydar Koyun,

“6 Şubat depremleri hepimizi derinden sarstı. Birçok insan hayatını kaybetti. Binlerce insanımız kolundan, bacağından, organlarının değişik yerlerinden yaralandı, engelli duruma geldiler. Türkiye olarak dünya olarak çok üzüldük. Ancak depremden sonra toparlanma sürecinde bu engelliler açısından erişilebilirlik konusu açısından bir fırsat olarak da değerlendirmek gerekiyor. Bu durumu Malatya'da karşılaştığımız en üst düzeydeki yetkililerden en alttaki kişilere kadar iletmeye çalışıyoruz. Ben katıldığım toplantılarda yetkililere bu durumu izah ettim. Yeni yapılanmada erişilebilirlik standartlarına tamamen uyulacağını söylüyorlar. En son 3 Aralık'ta Sayın Valimizin yapmış olduğu konuşmada erişilebilirlik konusunda taviz verilmeyeceğini ve yeni yapılan Malatya'da erişilebilir bir şehir olacağını dile getirdi. İnşallah bu konuda Sayın Vali’mizin, belediyemizin ve diğer birimlerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı çalışmalarla Malatya erişilebilir bir şehir olacaktır diye temenni ediyorum”

ifadelerini kullandı.

“HERKES İSTİFADE EDECEK”

Şehir planlamasında engellilerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Koyun,

“Yıkıntılar arasında olmamıza rağmen Malatya benim için vazgeçilmez bir yer. Şu anda ben bu yıkıntılar arasında istediğim her yeri sorun yaşıyor olsam da yine gidip gelebiliyorum. Malatya'da evet sorunlarımız arttı. Ama memleketimizde ben inanıyorum ki bunu el birliğiyle kalkındıracağız, düzelteceğiz. Yasalara uyularak bu şehir planının yapılmasını, uygulamaya dökülmesini istiyoruz. Özellikle erişilebilir bütün insanlarımız bazen şeyi algılıyor. Sadece bedensel engellilere hitap eden bir konu olduğunu düşünüyorlar. Hayır, erişilebilirlik sadece bedensel engelli insanlar için değil, görme engelliyi, işitme engelliyi de kapsıyor. Engelliler dışında toplumun tamamını kapsayan bir olay bu. Bizim bu erişilebilir dediğimiz konularda yaşlılar da faydalanıyor, boyu çok uzun olan ya da çok kısa olan, kilosu fazla olan, zayıf olan yani aklınıza gelebilecek her insanı da kapsayan bir olay. Örnek vermek gerekirse Sayın Vali’miz de bu erişiyle birlikten istifade edecek. Belediye Başkanımız da istifa edecek, Sayın vekillerimiz de istifade edecek. Yani istifade etmeyecek hiçbir tane insan yoktur. Erişilebilirlik konusunda kim ne yapıyorsa kendine yapmış olacak”

açıklamalarında bulundu.

Koyun,

“Malatya'da erişilebilirlik konusunda Türkiye'de mimari anlamda kaldırımlarımız, birçok konumuz iyi durumda diyorduk. Ama sıkıştırmamız, mücadele etmemiz tamamen standardı yakalamak içindi. Bu anlamda mücadele veriyorduk. Ben diğer illeri Malatya kadar düzgün görmedim”

dedi.

“İNŞALLAH BU SAYI ARTAR DİYE ÜMİT EDİYORUZ”

Ulaşımdaki problemlerinden de bahseden Koyun,

“Mecliste gene birkaç milletvekilinin verdiği yasa değişiklik önerisiyle bu toplu taşıma düzenlemesi ötelendi. Minibüsler 2026 yılına kadar ötelendi. Hatta o dönem yine Türkiye genelinde bir otomobilciler federasyonunu neredeyse kına yakıp davul zurnayla halay çekecek duruma gelmişlerdi. Masraftan kurtulduk falan gibi düşünceye sahip insanlardı. Üzülüyoruz çünkü erişilebilirlik konusunda da aynı sıkıntı çıkmıştı. Ama Anayasa Mahkemesi'nde erişilebilirlikle ilgili ötelemeler ötelemelere son verildi. Yani artık erişilebilirliği konusunda görevini yapmayan hangi kurum, kuruluş yani halkın anlayacağı dilde söyleyeyim. Kamuya açık, ister kapalı olsun, ister açık olsun, ister bina olsun, ister çay bahçesi, ibadethane, bunların tamamının düzenlemesini yapmayanlara ceza yazma yetkisi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne verildi. Ama bugüne kadar ilimizde de ceza yazılma olayı olmadı. Düzenleme anlamında da ilimizde belge almaya hak kazanan 9 tane yerimiz oldu. İnşallah bu sayı artar diye ümit ediyoruz”

söylemlerini kullandı.

“DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK TEŞKİL EDEMEZ MİYİZ?”

“Her zaman plakamızın 44 olmasıyla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Peki, bu kırk dördü sadece sözde mi gurur duyacağız? Uygulamada niye gurur duymuyoruz?” diyen Koyun şunları kaydetti:

“Minibüs araçlarına takacakları düzenlemelerdeki masraftan kaçmak için siyasetçilere yaptıkları baskı sonucu ötelemeye gittiler. 2026 yılında yine bunlar baskı yapacak. Temennimiz o ki bu ötelemelere artık son versinler. Deprem anında toplu taşıma araçlarını kullanıp da şehir dışına çıkamadık. Birçok arkadaşımız özel arabalar kiralamak zorunda kaldılar. Zor ama toplu taşıma araçlarımız uygun olmuş olsaydı burada istediğimiz firmadan biletimizi alıp rahatlıkla istediğimiz şehre gidebilecektik. Maalesef ki bu sıkıntı devam ediyor. Buradan Malatya'daki toplu taşıma minibüsçüler odasına ve şehirlerarası otobüs firmalarımıza da sesleniyorum. Her zaman plakamızın 44 olmasıyla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Peki, bu kırk dördü sadece sözde mi gurur duyacağız? Uygulamada niye gurur duymuyoruz? Niye engeller anlamında dört dörtlük bir şehir yaratmıyoruz? Niye diğer illere bir öncülük olarak girişim başlatmıyoruz. En azından minibüslerimizdeki bu düzenlemeleri yaparak diğer şehirlere örnek teşkil edemez miyiz? Buradan şehirlerarası otobüs firmalarına ve Minibüsçüler Odası'na da seslenmiş olalım. En azından 10 aracınızdan bir veya iki tanesini engellere göre dönüşümünü sağlamış olsanız Türkiye'ye örnek olursunuz. O zaman işte Malatya'nın engelliler açısından dört dörtlük bir şehir olduğunu göstermiş olacağız. Bu anlamda da yetkilileri hem Minibüsçüler Odası'nı hem de şehirlerarası otobüs firmalarına duyarlılık bekliyorum. Sözde değil uygulamada duyarlılık olmalı. Göstermelik duyarlılığa artık bizim karnımız tok.”

“DUYARLI ŞOFÖRLERİMİZ, SÜRÜCÜLERİMİZ VAR”

Hizmette pozitif ayrımcılık isteyen Koyun,

“Avrupa'da ve birçok ülkede ticari taksilerde bu düzenleme var. Tekerlekli sandalyeli, akülü sandalyeli, bebek arabalı olanlar bu tür araçlara binip istedikleri yerlere rahatlıkla gidebiliyorlar. Ülkemizde de bu tür ticari taksiler olsa ben seve seve parasını verip istediğim yere gidip gelirim. Yoksa beni niye kucaklayıp indirip bindirsinler? İstediğim yere arabamı götüremiyorum. İnsanlara bağımlı kalıyorum. Bir başkasının yardımına muhtaç olmak iyi bir şey değil. Bu anlamda ticari taksi, minibüs hepsine de rahatlıkla parasını verip de seyahat edecek bir sürü engelli arkadaş biliyorum. Duyarlı şoförlerimiz, sürücülerimiz var. Ama bunların arasında öyle duyarsızlar da var ki, bizi gördükleri zaman suratını asıyorlar. Bunları yaşamak istemiyoruz. Paramızı verir, rahatlıkla seyahatimizi yaparız. Kimse bedavaya bir şey istemiyor ki. Önemli olan hizmet. Hizmette biz pozitif ayrımcılığı görmek istiyoruz. Kâğıt üstünde değil”

ifadelerini kullandı.