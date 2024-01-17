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Edirne ve o ilçeleri uyarı aldı saatler sürecek 

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Edirne ve ilçelerinde yarın elektrik kesintileri yaşanacak. 18 Ocak 2024 tarihinde Edirne'de yaşanacak olan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde.

Edirne ve o ilçeleri uyarı aldı saatler sürecek  mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Edirne ve ilçelerinde yarın elektrik kesintileri yaşanacak. 18 Ocak 2024 tarihinde Edirne'de yaşanacak olan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde.

MERKEZ EDİRNE

Kesinti süresi: 9 saat

Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 18:00

Etkilenen mahalle: Eskikadın

UZUNKÖPRÜ

Elektrik kesintisi yaşanan ilçe: Uzunköprü

Kesinti süresi: 5 saat

Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 14:00

Etkilenen mahalle: Merkez-Cumhuriyet

KEŞAN

Elektrik kesintisi yaşanan ilçe: Keşan

Kesinti süresi: 8 saat

Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 17:00

Etkilenen mahalle: Kızkapan

KEŞAN

Elektrik kesintisi yaşanan ilçe: Keşan

Kesinti süresi: 6 saat

Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00

Etkilenen mahalle: Mecidiye-Cumhuriyet

KEŞAN

Kesinti süresi: 6 saat

Kesinti nedeni: Planlı kesinti

Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00

Etkilenen mahalle: Kadıköy

KEŞAN

Kesinti süresi: 6 saat

Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00

Etkilenen mahalle: Şükrüköy

KEŞAN

Elektrik kesintisi yaşanan ilçe: Keşan

Kesinti süresi: 6 saat

Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00

Etkilenen mahalle: Mahmutköy-Köyün Kendisi

KEŞAN

Kesinti süresi: 6 saat

Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00

Etkilenen mahalle: Seydiköy.

 

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17 Oca 2024 - 17:31 Edirne- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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