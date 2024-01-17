Edirne ve o ilçeleri uyarı aldı saatler sürecek 

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Edirne ve ilçelerinde yarın elektrik kesintileri yaşanacak. 18 Ocak 2024 tarihinde Edirne'de yaşanacak olan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde.
MERKEZ EDİRNE
Kesinti süresi: 9 saat
Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 18:00
Etkilenen mahalle: Eskikadın
UZUNKÖPRÜ
Elektrik kesintisi yaşanan ilçe: Uzunköprü
Kesinti süresi: 5 saat
Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 14:00
Etkilenen mahalle: Merkez-Cumhuriyet
KEŞAN
Elektrik kesintisi yaşanan ilçe: Keşan
Kesinti süresi: 8 saat
Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 17:00
Etkilenen mahalle: Kızkapan
KEŞAN
Elektrik kesintisi yaşanan ilçe: Keşan
Kesinti süresi: 6 saat
Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00
Etkilenen mahalle: Mecidiye-Cumhuriyet
KEŞAN
Kesinti süresi: 6 saat
Kesinti nedeni: Planlı kesinti
Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00
Etkilenen mahalle: Kadıköy
KEŞAN
Kesinti süresi: 6 saat
Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00
Etkilenen mahalle: Şükrüköy
KEŞAN
Elektrik kesintisi yaşanan ilçe: Keşan
Kesinti süresi: 6 saat
Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00
Etkilenen mahalle: Mahmutköy-Köyün Kendisi
KEŞAN
Kesinti süresi: 6 saat
Kesinti başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Kesinti bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00
Etkilenen mahalle: Seydiköy.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.