17 Oca 2024 - 17:31 - Gündem

Edirne ve o ilçeleri uyarı aldı saatler sürecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Edirne ve ilçelerinde yarın elektrik kesintileri yaşanacak. 18 Ocak 2024 tarihinde Edirne'de yaşanacak olan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde.