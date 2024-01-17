6 Şubat’ta Malatya’da anma konferansı düzenlenecek Naci Görür ve Okan Tüysüz de katılacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin yıldönümünde Malatya Ticaret Odası Konferans Salonunda 6 Şubat 2024 Salı günü saat 13.00’te konferans düzenleyecek. 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Anma Konferansına Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz de katılacak.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma Konferansı depremde ağır hasar gören Malatya’da, Malatya Ticaret Odası Konferans Salonunda, 6 Şubat 2024 Salı günü saat 13.00’te yapılacak. Toplantının tüm halka açık bir şekilde gerçekleşeceği bildirildi.

“NACİ GÖRÜR VE OKAN TÜYSÜZ DE KATILACAK”

Konferans TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan’ın moderatörlüğünde, Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’ün katılımı ile gerçekleştirilecek. Toplantı tüm halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi