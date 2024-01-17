- Gündem

6 Şubat’ta Malatya’da anma konferansı düzenlenecek Naci Görür ve Okan Tüysüz de katılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin yıldönümünde Malatya Ticaret Odası Konferans Salonunda 6 Şubat 2024 Salı günü saat 13.00’te konferans düzenleyecek. 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Anma Konferansına Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz de katılacak.

6 Şubat’ta Malatya’da anma konferansı düzenlenecek Naci Görür ve Okan Tüysüz de katılacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin yıldönümünde Malatya Ticaret Odası Konferans Salonunda 6 Şubat 2024 Salı günü saat 13.00’te konferans düzenleyecek. 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Anma Konferansına Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz de katılacak.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma Konferansı depremde ağır hasar gören Malatya’da, Malatya Ticaret Odası Konferans Salonunda, 6 Şubat 2024 Salı günü saat 13.00’te yapılacak. Toplantının tüm halka açık bir şekilde gerçekleşeceği bildirildi.

“NACİ GÖRÜR VE OKAN TÜYSÜZ DE KATILACAK”

Konferans TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan’ın moderatörlüğünde, Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’ün katılımı ile gerçekleştirilecek. Toplantı tüm halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Mimar Odaları Birliği, Malatya ticaret odası, Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Naci Görür, Depremleri Anma Konferansı

17 Oca 2024 - 17:30 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL