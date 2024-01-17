Grip vakaları pik yaptı uzmanlar uyarıyor

Artışa geçen grip vakalarına karşı uyarılar art arda geliyor. Uzmanlar grip virüsüne dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederken, anlatan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Safa Pepele Malatyalılara önemli uyarılarda bulundu. Pepele, maske kullanımının önemine dikkat çekerek, “Yaşlı hastalarda ve çocuklarda bu virüs daha hızlı ilerleyebiliyor. Normal grip gibi ama iyileşmesi biraz uzun sürüyor. İyileşme süresi yaklaşık 3 haftayı da bulabiliyor” dedi.

Son zamanlarda Malatya’da giderek artan grip vakalarına karşı uzamanlar vatandaşları uyarıyor. Grip, soğuk algınlığı ve nezleye karşı alınması gereken önlemleri anlatan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Safa Pepele, önemli açıklamalarda bulundu.

Hastane yoğunluğunun bayağı artığına dikkat çeken Dr. Pepele, önceki günlere göre hasta sayısının artığını söyledi.

“İYİLEŞMESİ UZUN SÜRÜYOR”

Grip salgının neden kaynaklandığını açıklayan Dr. Pepele,

“Bunda bir virüs etkili değil. Biz zaten bunu bekliyorduk. Kovid salgınından sonra bir rahatlamamız oldu. İnsanlarda eski döneme dönüş oldu ve vücut da maskeden dolayı bu bağışıklığını unuttu. Bu virüsleri unuttu. Ve şu anda vücut bunları tekrar hatırlıyor. Ama insanlar için hatırlaması biraz zor oluyor. Özellikle ateş, öksürük, boğaz ağrısı, gribal semptomlar ile birlikte geçiyor. Ama hangi virüstür nedir diye tam bir sebep söyleyemiyoruz. Çünkü hepsini ayrı ayrı etkenleri var. Bunlara yönelik testler yapılsa da herhangi bir şeye etki etmiyor. Bizim için önemli olan hastanın genel durumu. Yaşlı hastalarda ve çocuklarda bu virüs daha hızlı ilerleyebiliyor. Normal grip gibi ama iyileşmesi biraz uzun sürüyor. İyileşme süresi yaklaşık 3 haftayı da bulabiliyor. Özellikle öksürük ve bu öksürüğün devam etmesi, bu virüsün vücutta olduğunu ya da bulaş olduğunun göstergesi değil. Bulaşıcılığı gidiyor. Ama öksürük bir süre daha devam ediyor”

diye konuştu.

“SADECE DESTEK TEDAVİLERİ UYGULUYORUZ”

Hastaları nasıl tedavi ettiklerini söyleyen Dr. Pepele,

“Bu virüse yönelik etkin bir tedavimiz yok. Sadece destek tedavisi veriyoruz. Yani semptomatik tedavi dediğimiz mesela burun akıntısını, öksürüğü kesiyoruz. Yoksa herhangi bir antibiyotiğimiz ya da başka bir tedavi şeklimiz yok. Antibiyotik etki etmiyor zaten virüslere. Onları kullanmıyoruz. Sadece destek tedavileri uyguluyoruz. Bunun ötesinde öksürüğü kesiyoruz ve ağrı kesici veriyoruz. Bütün bunların yanında insanların bol istirahat etmeleri lazım. Aynı zamanda bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor”

dedi.

“ANTİBİYOTİK KULLANILMASI İYİ BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜYOR”

Antibiyotik kullanımının olumsuzluğuna değinen Dr. Pepele,

“Antibiyotiğin herhangi bir etkisi olmadığı gibi kullanılan antibiyotik vücuda zarar veriyor. Antibiyotik kullanıldığı zaman normalde olması gereken bakterilerinizi öldürmüş oluyorsunuz. Antibiyotik kullanılması iyi bakterileri öldürüyor, hastalığın daha kötü seyretmesine neden oluyor”

dedi.

“ÜST ANTİBİYOTİĞE GEÇMEK ZORUNDA KALIYORUZ”

Pepele,

“Antibiyotiğin zaten bir faydası olsaydı bizler zaten hastalarımıza verirdik. Antibiyotik bakterilerin vücuda karşı direnç sağlamasına da neden oluyor. Vücut zaten zayıflıyor. Üzerine bakteri ekleniyor ve bu antibiyotik artık herhangi bir işe yaramıyor. Daha üst antibiyotiklere geçmek zorunda kalıyoruz. Her biri üst antibiyotiğe geçtiğimiz zaman vücuda verdiği yan etkileri artıyor”

şeklinde konuştu.

“BİLİNMEYEN KARIŞIMLAR KULLANILMAMALI”

Evde yapılması gereken tedavi yöntemlerini de anlatan Dr. Pepele,

“Bol, bol istirahat etme, özellikle bol sıvı tüketimi önemli. Evde izolasyon da önemli, evde aile bireyleriyle temas edilmemesi gerekiyor. hatta dışarı çıkınca maske kullanmayı öneriyoruz. Yine ilaç haricinde fazla yapacakları bir şey yok. bilinen karışımları tüketmekte sıkıntı yok ama bilinmeyen çeşitli karışımlar var. Bu çeşitli karışımların verdikleri çok fazla tepki var. Yani en basiti trombosit sayılarımızı düşürüp vücutta kanamalara sebep oluyor. İlk önce ciltte döküntülere sebep oluyor. Daha sonra iç organlarda sıkıntıya ne neden oluyor. Kemik iliğini baskılayabiliyor. Onun için bilinmeyen karışımları önermiyoruz. Ama nane, limon, ıhlamur kullanılabilir”

ifadelerini kullandı.