Akkent Sitesi yerinde ve TOKİ tarafından yapılacak

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde Malatya’da, binaların çoğunun yeni olmasına rağmen en büyük hasarı alan mahallelerden biri de Bostanbaşı Mahallesi’ydi. Depremin ardından neredeyse bütün konutların ağır hasar aldığı bölgede ikamet eden vatandaşlar yerinde dönüşüm istiyordu ancak verilen hibe ve kredi desteklerini yeterli bulmuyorlardı. Bostanbaşı Mahallesi’ndeki konutların akıbeti hakkında BUSABAH’a konuşan Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Akkent Sitesinin yerinde ve TOKİ tarafından yapılacağını belirten Muhtar Özbay, Barguzu bölgesinde yıkılan evlerin ise çelik ev olarak inşa edileceğini kaydetti.

“DAR GELİRLİ AİLELERDİ”

Akkent Sitesi’nin yerinde dönüşüm ile TOKİ tarafından yapılacağını söyleyen Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay,

“Bostanbaşı Mahallemiz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilimizin içinde en ağır hasarı alan 2’nci mahalleydi. Yaklaşık 3 bin 670 dairemiz ağır hasar aldı. Bunun 1,5 katı da orta hasarlı binalarımız vardı. Depremde ağır hasar gören binalarımızdan biri de Akkent Sokağında bulunan Akkent Sitesi’ydi. Burada 384 dairemiz vardı ve burada yaşayan insanlar kırsal kesimden gelmiş dar gelirli ailelerdi. Yerinde dönüşüm yapmak isteseler dahi buna maddi güçleri yoktu ve mecburen rezerv alanlarına gideceklerdi. Ancak rezerv alanlarına gitmek istemiyorlardı. Geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile görüşerek 384 daire olan Akkent Sitemizin TOKİ tarafından yapılmasını talep ettik. Kendisi de ilgililere gerekli talimatları vererek bölgeyi yerinde göreceğini söyledi ve geçtiğimiz gün Malatya’ya geldi. Yeri gezdi ve Akkent Sitesi’nin yerinde TOKİ tarafından yapılmasına karar verdi”

şeklinde konuştu.

“TOKİ TARAFINDAN YAPILMASINI TALEP ETTİK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen’den Bostanbaşı Mahallesi’ndeki yüksek katlı sitelerin de TOKİ tarafından yapılmasını talep ettiklerini kaydeden Muhtar Özbay,

“Bakan yardımcımızdan ayrıca çok katlı binalarımızın da TOKİ tarafından yaptırılmasını talep ettik. Burada ağır hasarlı konut sahiplerinin yüzde 80’i memur ve emekli olan dar gelirli insan. 30 yıllık birikimlerini getirip bu binalara koymuşlar ve depremle birlikte bu emekleri heba olmuştu. 750 bin hibe ve 750 bin kredi ile müteahhitler ile uzlaşmaları biraz zordu. Bakanımızdan buralarından TOKİ tarafından yapılmasını talep ettik. Vedad bey’de bakanlığın zemin artı 5 kat’a müsaade ettiğini ve bununla ilgilki bir çalışma yapacaklarını kaydetti. Eğer alan konusunda herhangi bir sorun çıkmazsa tüm konutlar mevcut alanlarına sığdırılabilirse buradaki sitelerimizin hepsi TOKİ tarafından yapılacak”

ifadelerine yer verdi.

“ÇELİK EV YAPILIP KENDİLERİNE TESLİM EDİLECEK”

Barguzu bölgesinde yıkılan evlerin yerine de çelik evlerin yapılacağını belirten Muhtar Özbay,

“Bostanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde genellikle kırsal kesimin ikamet ettiği ve Barguzu dediğimiz bölge var. Burada ikamet eden vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını da bakan yardımcımıza izah ettim. Barguzu bölgesi yaklaşık 350 yıllık bir geçmişe sahip ve buradaki insanlarda yaşadıkları yerler terk etmek istemiyorlardı. ‘Bizim burada hatıralarımız var’ diyorlardı. Ben de bakan yardımcımızdan buradaki demografik yapının değişmemesi için burada köy tipi evlerin yapılmasını talep ettim. Bakan yardımcımızda buralara çelik ev yapılacağını söyledi. Bostanbaşı bölgesinde inşallah yeri imkanı ve alanı geniş olan sitelerimiz TOKİ tarafından yapılacak. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Kırsal köy kısmındaki sakinlerimizin evleri de inşallah yerinde çelik ev yapılıp kendilerine teslim edilecek”

açıklamasında bulundu.