Erken tanı hayat kurtarır

En tehlikeli kanser türlerinden birisi olarak tanımlanan akciğer kanseri, başta öksürük, öksürükle birlikte ağızdan kan gelmesi, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. 4 evreden oluşan bu kanser türüyle ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Yücel, önemli açıklamalarda bulundu.

Akciğer hastalıklarının en tehlikeli kısmını akciğer kanserinin oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Yücel, akciğer kanserinin tedavisi olmayan, tedavisinde zorlanıldığını söyledi.

HEM KİŞİYİ HEM DE AİLESİNİ ETKİLİYOR

Akciğer kanserinin en büyük nedeninin sigara olduğunu vurgulayan Dr. Yücel,

“Akciğer sadece hastanın kendisinin değil ailesiyle beraber hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak çok büyük yaşadığı bir hastalık grubu. Akciğer kanserinin en büyük nedeni bildiğimiz üzere sigara. Akciğer kanserlerinin yüzde 80 civarında sigara etkenli, geri kalan kısmı da tabii yine dünyada bulunan farklı organik maddeler. Bunlardan bir tanesi araçlardan çıkan egzoz gazları, yine dünyamızdaki diğer karbonik ve asbest maddeler”

şeklinde konuştu.

“DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR”

Akciğer kanserinin diğer kanser türlerine göre daha ölümcül seyrettiğini kaydeden Dr. Yücel,

“Akciğer kanserleri kendi arasında tabii değişkenlik gösteriyor. Ama sonuçta diğer kanser türlerine göre kıyasladığımız zaman akciğer kanserleri diğer kanser türlerine göre daha ölümcül seyretmekte ve sıklığı da dünya genelinde hemen hemen ilk 3 sıralarda yer almakta. Toplumda sigara kullanımı da fazla olduğundan dolayı akciğer kanseri diğer kanserleri sıralamada geçiyor”

dedi.

“İLERİ BOYUTTA NEFES DARLIĞI OLUŞUYOR”

Akciğer kanserinin belirtilerini de anlatan Dr. Yücel,

“Akciğer kanserine yakalanan kişinin en başta öksürüğü olabilir. Öksürükle beraber ağzından kan gelebilir. İştahsızlığı olabilir. Eğer erken tanı konulamazsa zamanla iştahsızlığa da bağlı olarak kilo kaybı, zayıflık meydana geliyor. Ve daha da ileri boyutta nefes darlığı oluşuyor. Şimdi tabi her öksürdüğünde ağızdan kan gelen vatandaş, akciğer kanseriyim diye düşünmesin. Akciğer kanserinde bu bizim gördüğümüz en büyük bulgu ve belirtiler. Bu belirtileri olan kişinin muhakkak doktora görünmesi gerekiyor. Hasta doktora gittiğinde yapılan tetkik akciğer filmi. Akciğer filminde herhangi bir kitle, bir lezyon görülüyorsa ki bun un ayırt edilmesi gerekiyor, akciğer filmindeki görülen kitleyi, bir sonraki tetkik olan tomografiyle daha ileri boyutta değerlendiriliyor. Mesela kişinin kitlesi varsa tomografi ve kitlesi varsa kişinin akciğerinden parça alınıyor ve bu parça patolojide değerlendiriliyor. Gelen sonuca ve akciğer kanseriyse kanserin türüne göre onkoloji hekimleri buna göre bir tedavi protokolü çiziyor”

ifadelerini kullandı.

“AKCİĞER KANSERİNİN 4 EVRESİ VAR”

“Bu tedavi protokolünden kasıt kişiyi tam anlamıyla kür dediğimiz akciğerin hiçbir tane bile kalmayacak düzeyde hücreyi yok edebiliyor mu, genelde yok olmuyor” diyen Dr. Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

“Gelen vakaların çoğu erken teşhis zamanını kaçırmış oluyor. Bütün kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de erken teşhis çok önemli. Akciğer kanserinin 4 evresi var. İlk 2 evre yani evre bir ve evre 2 en azından cerrahiyle vücuda yayılmadan oradaki kanser kitlesini çıkartıp kişiyi kanserden kurtulma ihtimalinin daha yüksek olduğu evreler. Ama evre 3 ve evre 4 artık burada kanser hücreleri biraz daha vücuda yayıldığından dolayı kişiyi kanserden ihtimali daha düşük oluyor. Evre 3 ve evre 4’te genelde kemoterapi ilaçlarına başvuruluyor. Onkoloji hekimleri her ne kadar kemoterapi tedavisi verse de kişinin yine de hem sosyal açıdan hem fiziksel açıdan yaşama kalitesini düşürüyor. Sonuçta evre 3 ve evre 4 ileri evre olmuş oluyor. Bu safhaya gelen bir kişide kilo kaybı gibi semptomlar başlamış oluyor. Kemoterapi ilaçları da hafif ilaçlar değil, ağır ilaçlar. Kişinin biraz hayat kalitesi etkiliyor ama sonuçta amacımız kişinin yaşam süresini bir nebze daha uzatmak. Aslında baktığımız zaman erken teşhis. Bu kanseri ne kadar erken yakalayabilirsek o derece de kür dediğimiz yani bütün kanser hücrelerini temizleme ihtimalimiz yüksek oluyor.”

GENETİK VE KALITSAL FAKTÖRLER ETKİLİ OLABİLİR

Akciğer kanserinde genetik faktör olup olmadığını dile getiren Dr. Yücel,

“Elbette bu kanser türünde de genetik faktörün etkisi var. Şimdi bakıyorsunuz bazı yoğun sigara içicisi hiçbir şeyi yok. Ama bazılarına bakıyorsunuz çok yoğun sigara içicisi değil ama akciğer kanserine yakalanmış. Burada kalıtsal faktörler etkili. Mesela sigara içici sizin babanızda, dayınızda, amcanızda, annenizde, halanızda var. Kısacası yakınlarınızda akciğer kanseri varsa, siz de sigara içiciyseniz sizde görülme ihtimali yüksek. Bu tahmini genetik ve kalıtsal faktörlere bağlı”

dedi.

“KENDİSİNİ YENİLEME İHTİMALİ DÜŞÜK BİR ORGAN”

Akciğer naklinin olup olunmayacağıyla ilgili de konuşan Dr. Yücel,

“Akciğer süngerimsi ve kendisini yenileme ihtimali düşük bir organ. Yani mesela bir karaciğer gibi değil. Karaciğerin kendini yenileme ihtimali daha yüksek. Mesela karaciğerin üçte birini alın, kendi kendini tamamlayabilir. Ama akciğerde böyle bir yapı yok. Akciğer süngerimsi bir yapıya sahip. Yani nereden bakarsanız bakın belli bir kısmı havadan belli bir kısmı dokudan oluşuyor. Onun için akciğer dokusu kendi kendini böyle tamamlayamıyor. Akciğer kanserlerine nakil çok uygun olmuyor. Akciğer bölümlerden oluşur. Tam bir bütün değildir. Mesela sağ akciğer üç loptan, sol akciğer iki loptan oluşur. Mesela sağ akciğerimizin bir lobunda bir kanser kitlesi var başka yere yayılmamış. Biz o lobu komple çıkartıp, alıyoruz. O çıkan lobun görevini diğer loblar çok rahatlıkla görebiliyor. Öyle olduğu zaman hem yayılım açısından riski azaltmış oluyoruz hem de biraz daha tedavi amaçlı daha kür elde etmiş oluyoruz. Ama tabii nakil biraz daha sıkıntılı bir iş”

ifadelerine yer verdi.