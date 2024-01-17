- Kültür Sanat

O filmin çekimleri Malatya’da yapılacak

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Kadrosunda ünlü sinema oyuncularının yer aldığı ‘Mendebur’ isimli sinema filminin önümüzdeki günlerde çekimlerine Malatya’nın Arapgir ilçesinde başlanılacak. Malatyalı Görüntü Yönetmeni Ali Aslan’ın ilk uzun metrajlı sinema filmi yönetmenlik çalışması olan ‘Mendebur’ filminin çekimleri yakında başlayacak.

O filmin çekimleri Malatya’da yapılacak mask
O filmin çekimleri Malatya’da yapılacak
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6 Şubat depreminden sonra Malatya’da depremzedelere yardım çalışmalarını organize eden ve aynı sürede ‘Memleketimin sessiz bayramı’ adlı kısa filmi de çeken Malatyalı Görüntü Yönetmeni Ali Aslan’ın ilk uzun metrajlı sinema filmi yönetmenlik çalışması olan ‘Mendebur’ filminin çekimleri için geri sayım başladı.

ÇEKİMLER ARAPGİR’DE YAPILACAK

6 Üniversite öğrencisinin kış kampı yapmak amacıyla bir araya geldikleri süreci anlatan filmin okuma provaları İstanbul’da yapıldı. Arapgir ilçesinde çekimleri başlayacak olan filmin kadrosunda ise ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu, Ahmet Kayakesen, Cem Özer, Selahattin Taşdöğen, Şevki Doğan, Hakan Eksen, Barış Ali Çeliker, Tuncay Gençkalan, Negar Pashei, Ömer Konakcı ve Ali Biricik yer alıyor. Yapımcılığını DESAM ve işadamları Cihan Dündar ile Mustafa Aslan’ın üstlendiği filmin gelirinin bir bölümü ile depremzede ailelere yardım yapılacağı öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Oca 2024 - 16:30 Malatya- Kültür Sanat

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