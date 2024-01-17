Yarın dikkat! Bu uyarı Elazığlılara 

Elâzığ merkez ve ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o ilçeler ve detaylar
ELAZIĞ MERKEZ İLÇESİ
Elektrik kesintisi süresi: 6 saat
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00
ELAZIĞ MERKEZ İLÇESİ
Elektrik kesintisi süresi: 4 saat
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 13:00
Kesinti nedeni: İşletme Bakım Çalışması
KARAKOÇAN İLÇESİ:
Elektrik kesintisi süresi: 7 saat
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 16:00
Kesinti nedeni: Yatırım Çalışması
ELAZIĞ MERKEZ İLÇESİ
Elektrik kesintisi süresi: 7 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:30
Elektrik kesintisi bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 17:00
Kesinti nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
ELAZIĞ BASKİL İLÇESİ:
Elektrik kesintisi süresi: 7 saat
Elektrik kesintisi başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 17:00
Kesinti nedeni: İşletme Bakım Çalışması.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.