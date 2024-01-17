17 Oca 2024 - 13:56 - Gündem

Yarın dikkat! Bu uyarı Elazığlılara

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 8 Ocak 2024 Perşembe günü Elâzığ ilinde planlanan elektrik kesintileri birçok ilçe ve mahallede hayatı olumsuz etkileyecek. İşte öne çıkan bilgiler: