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Yarın dikkat! Bu uyarı Elazığlılara 

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 8 Ocak 2024 Perşembe günü Elâzığ ilinde planlanan elektrik kesintileri birçok ilçe ve mahallede hayatı olumsuz etkileyecek. İşte öne çıkan bilgiler:

Yarın dikkat! Bu uyarı Elazığlılara  mask
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Elâzığ merkez ve ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o ilçeler ve detaylar

ELAZIĞ MERKEZ İLÇESİ

Elektrik kesintisi süresi: 6 saat

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 15:00

ELAZIĞ MERKEZ İLÇESİ

Elektrik kesintisi süresi: 4 saat

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 13:00

Kesinti nedeni: İşletme Bakım Çalışması

KARAKOÇAN İLÇESİ:

Elektrik kesintisi süresi: 7 saat

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 16:00

Kesinti nedeni: Yatırım Çalışması

ELAZIĞ MERKEZ İLÇESİ

Elektrik kesintisi süresi: 7 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 17:00

Kesinti nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

ELAZIĞ BASKİL İLÇESİ:

Elektrik kesintisi süresi: 7 saat

Elektrik kesintisi başlama zamanı: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati: 18 Ocak 2024 Perşembe 17:00

Kesinti nedeni: İşletme Bakım Çalışması.

 

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17 Oca 2024 - 13:56 Elaziğ- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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