“Türkiye Yüzyılına Hazır Bir Yeşilyurt”

Yeşilyurt Belediyesi Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile AK Parti Yeşilyurt Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“DESTEKLERİ VE GAYRETLERİ İÇİN ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yeşilyurt’un hem bugünlerine hem de yarınlarına hizmet ederken AK Parti teşkilatlarından çok büyük destekler aldıklarını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tevazu ve samimiyeti kendine şiar edinmiş; milleti ve memleketi için fedakârca çalışan AK Partimizin tüm kademelerinde görev alan dava arkadaşlarımıza bugüne kadar ki destekleri ve gayretleri için öncelikle teşekkür ediyorum. AK Parti Teşkilatlarımız, tüm kademeleriyle fedakârca hizmet üretmeyi, şehirleri ve ülkemizi daha ileriye taşımayı merkezine almıştır. Hepimizin ortak bir davası var, o da milletimize hizmettir. Bizler de bu düsturla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığımız, Kadın ve Gençlik Kollarımızla birlikte yol yürüyüp, ortak davamız olan milletimize hizmet etme sevdamızı her zaman ön planda tutuyoruz. Hepimizin tek amacı var; o da şehrimizi ve ilçemizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak, geleceğe daha umutla ve güvenle bakmak, gelecek nesillere temelinde birlik ve beraberlik olan güçlü eserleri ve yatırım alanlarını emanet etmektir. Bugüne kadar bunları başardık, bundan sonrada aynı anlayış doğrultusunda çalışarak hayallerimize ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.

“BU EŞSİZ MÜCADELE BİZİM SAHADAKİ ELİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR”

AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatının uyumlu, planlı ve koordineli çalışmasının belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağladığını hatırlatan Mehmet Çınar, “Sahada büyük bir özveri ve gayretle çalışan teşkilatımızın kıymetli mensuplarının hiçbir karşılık beklemeden sadece dua almak adına ortaya koyduğu bu eşsiz mücadele, bizim sahadaki elimizi güçlendiriyor, işlerimizin daha güzel ve verimli bir şekilde hemşehrilerimize ulaşmasına imkan tanıyor ve sonuçta kaliteli hizmetlerin artmasına vesile oluyor.2019 yılında göreve geldiğimizde hangi sözü verdiysek bugün itibariyle bu vaatlerin hepsini yerine getirdik, bunlara ilave olarak da toplam maliyeti 1 milyar 794 milyon 181 Bin TL olan 100’ün üzerinde eserin altına birlikte imza attık. Ancak durmak asla yok hep birlikte milletimizin refahı, huzuru ve sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılına yakışan eserlerle Yeşilyurt’u daha güzel, daha modern ve yaşam standartı yüksek bir ilçe hüviyetine ulaştıracağız” dedi.

“DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekleyerek, “AK Belediyeciliğin yüklediği misyon doğrultusunda ben değil, biz anlayışıyla birlikte çalışıyoruz, ortak aklı her zamanda ön planda tutuyoruz, bu şekilde çalışma şeklide bizi başarılı kılıyor. Rutin belediye çalışmalarının dışında insan odaklı hizmet anlayışıyla her bir hemşehrimizin yüreğine dokunmanın gayretindeyiz. Hemşehrilerimizle birlikte yönetim anlayışıyla istişareye dayalı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim sergiliyoruz. Bizim için önemli olan gönül kazanmaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, hizmet üretmeye ve her zaman hemşehrilerimizin faydasına, değerlerimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimiz ekip çalışmasının ürünüdür. Teşkilatımız, muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, encümen üyelerimiz, komisyonlarımız, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, personelimizle birlikte milletimize hizmet yolunda dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte yönetim anlayışı ile projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“BİZ BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAK ZORUNDAYIZ”

Toplantıda konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık, “Hepimizin davası bilinci ve gönül dünyası birdir. Bizim yolumuz bir, biz birbirimize destek olmak zorundayız. Ülkemiz için, vatanımızın selameti için birlikte hareket etmeliyiz. 31 Mart seçimlerinde de Allah’ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği adayla birlikte ona güç ve destek olarak bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“YEŞİLYURT’UN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU TEKRARDAN GÖSTERECEĞİZ”

AK Parti Yeşilyurt Teşkilatının büyük ve güçlü bir aile olduğunu söyleyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ise, “Belediyemizle, Gençlik ve Kadın Kollarımızla, Mahalle Temsilcilerimizle birlikte uyumlu ve güzel çalışan büyük bir aileyiz. Örnek alınan bir teşkilat yapısına sahip olmak bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Seçimlerde de oyumuzu yükselterek Sayın Cumhurbaşkanımıza Yeşilyurt’un ne kadar güçlü olduğunu tekrardan göstereceğiz. Bu güçlü kadrolarla bu işi başaracağız. Her zaman kadınların ve gençlerin yanında olan, her türlü projede bize desteklerini eksik etmeyen Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkür ediyorum. Başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte inşallah daha güzel hizmetlerin altına hep birlikte imza atacağız. Mehmet Çınar Başkanımız Yeşilyurt için çok güzel çalışmalar yaptı, vaat ettiği tüm projeleri gerçeğe dönüştürdü, Türkiye Yüzyılına yakışan 100’ün üzerinde yatırımı hayata geçirdi, bu konuda kendisini kutluyoruz” diye konuştu.

