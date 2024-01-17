Kombinelere yüzde 50 indirim

Sivasspor yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda kombine ücretlerinde indirime gidildi. Sezon başında belirlenen fiyat üzerinden kombinelerde yüzde 50 indirim yapıldı.
Yeni kombine fiyatları şu şekilde:
VIP ALT A-B-F-G: 1.310 TL
MARATON ALT C-D-E: 872,50 TL
MARATON ÜST C-D-E: 872,50 TL
MARATON ALT A-B-F-G: 655 TL
MARATON ÜST A-B-F-G: 655 TL
GÜNEY ALT: 437,50 TL
GÜNEY ÜST: 437,50 TL
BAYAN VIP ÜST B: 437,50 TL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.