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Kombinelere yüzde 50 indirim

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Sivasspor’da yönetim kurulunun aldığı kararla kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı. İndirimli kombineler bugün itibariyle satışa sunuldu.

Kombinelere yüzde 50 indirim mask
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Sivasspor yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda kombine ücretlerinde indirime gidildi. Sezon başında belirlenen fiyat üzerinden kombinelerde yüzde 50 indirim yapıldı.

Yeni kombine fiyatları şu şekilde:

VIP ALT A-B-F-G: 1.310 TL

MARATON ALT C-D-E: 872,50 TL

MARATON ÜST C-D-E: 872,50 TL

MARATON ALT A-B-F-G: 655 TL

MARATON ÜST A-B-F-G: 655 TL

GÜNEY ALT: 437,50 TL

GÜNEY ÜST: 437,50 TL

BAYAN VIP ÜST B: 437,50 TL

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kombine, sivasspor

17 Oca 2024 - 12:56 - Spor

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