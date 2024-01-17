Yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken 264 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.
Sivas'ın kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; yoğun yağan kar nedeniyle Sivas il genelinde 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken yolu kapanıp yeniden ulaşıma açılan yerleşim yerinin 264 olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.