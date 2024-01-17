Yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken 264 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Sivas'ın kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; yoğun yağan kar nedeniyle Sivas il genelinde 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken yolu kapanıp yeniden ulaşıma açılan yerleşim yerinin 264 olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı