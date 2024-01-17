Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Edinilen bilgilere göre, kaza, Zara ilçesi Kaplan köyü yakınlarında meydana geldi. B.B. idaresindeki 58 ABC 203 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.P. idaresindeki 58 EP 758 plakalı Dacia marka otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Tofaş marka otomobilin içerisinde bulunan yolculardan Kahraman Bakar hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı