Az da olsa yağan kar sevindirdi

Sivas, adeta kar yağışına hasret kaldı. Ocak ayının ortasında olunmasına rağmen istenilen kar yağışı yüzünü göstermedi. Bu sabah saatlerinde kısa süreliğine etkili olan kar yağışı vatandaşları umutlandırsa da ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti. Drone ile havadan görüntülenen tarihi kent meydanı kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar eski karların yağmadığını ifade ederek yazın su sıkıntısı yaşanmasından endişelendiklerini söyledi.

“KISA SÜRELİ YAĞDI AMA ESKİSİ KADAR YAĞIŞ OLMUYOR”

Kar yağışının çok geç kaldığını belirten Murat Kara, “Allah’ın işine karışılmaz ama kar yağışı çok geç kaldı. Kısa süreli yağdı ama eskisi kadar yağış olmuyor. Yaz dönemi de böyle kurak geçer, büyük bir susuzluk bizi bekliyor. Eskiyi çok özledik, eskiden kar yağdığında belimize kadar birikirdi. Şimdi kar yağışını göremiyoruz. Eskiden Kongre müzesinin bahçesinde kardan heykeller yapılırdı. O günler çok güzeldi, özledik” şeklinde konuştu.

“SABAH YAĞDI AMA ETKİSİ KISA SÜRDÜ”

Günümüzde yağan karın geçmişte yağan kara göre az olduğunu belirten İsmet Aslan, “Kar yağışına hasret kaldık, sabah yağdı ama etkisi kısa sürdü. Bundan 15 yıl önce kar yağdığında kar kalınlığı bir metreyi geçiyordu. Şuan birçok kişi bunu dert etmiyor. İlerleyen zamanlarda bunun daha kötülerini göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı