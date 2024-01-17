Karın kapattığı yollar açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları kapanan kırsal mahalle ve bağlı sokaklarında kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kar temizleme çalışmaları çerçevesinde 7 mahalle yolu temizlenerek, ulaşıma açıldı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santime kadar ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı