Komşuda korkutan kaza

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Kahta karayolu Fuar Merkezi yakınlarında meydana geldi. Emine A. Yönetimindeki 06 DE 077 plakalı otomobil Kahta istikametinden Adıyaman’a doğru gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Otomobil sürücü yaralandı. Kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü otomobilden çıkartılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.