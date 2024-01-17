Kâbe ve Beyaz Saray'dan 68 ülkeyi süslüyor

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan ve 4 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye ihraç edilen damarlı yapıya sahip vişne rengi mermer, coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Elazığ’da üretim yapan Alacakaya Mermer Fabrikası satış müdürü ise “Bu tescili coğrafi işaretli ürünümüz artık dünyada kabul edilir hale geldi. Buna yakın mermer ocakları, vişne mermerin adını kullanarak muhakkak ki satışlara başlamışlardı. Artık bu coğrafi işaretten sonra kaliteli ürünün nerede olduğu, nerede doğduğu ve büyüdüğünü göreceğiz. Bu bizim için çok başarılı bir üründür” dedi.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne renginde, damarlı yapıya sahip, dekoratif amaçlı yoğun ilgi gören mermer, 4 kıtada 68 ülkeye ihraç ediliyor. Yarım asra yakındır dünyanın gözdesi olan vişne mermeri, bugüne kadar başta Kabe, Beyaz Saray, Mekke, Medine, Dubai, Katar, Kanada, Çin, Avustralya ve Palmiye Adaları’ndaki lüks otel ve mağazalar olmak üzere birçok seçkin mekanı süsledi. 2018 yılında Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda dönemin valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’ın destekleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan ve dünyada sadece Elazığ’da çıkarılan "Elazığ vişne mermeri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Elazığ OSB’de üretim yapan Alacakaya Mermer Fabrikası’nın satış müdürü Serkan Özdemir ise coğrafi işaretin alınmasıyla birlikte vişne mermer pazarının genişleyeceğini ve bu sebeple vişne mermerin hem ülke hem de Elazığ ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını kaydetti.

Yarım asra yakındır ürettikleri mermerin ihracatına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Satış Müdürü Özdemir, “ Alacakaya Mermer, 1984 yılında fabrika üretimine geçmiş olup yarım asırlık bir süreçte çalışmalara devam etmekteyiz. Rosso Levanto, vişne mermeri dediğimiz ürünümüzü dünyaya tanıttık. Dünyanın 68 ülkesinde var olan bir ürünümüzdür. Şuan ihracata tam hızıyla devam ediyoruz. Biz, 2018 yılında Fırat Kalkınma Ajansı, dönemin ticaret odası başkanı ve valilik öncülüğünde başlatmış olduğumuz bu sürecin sonuna geldik. Biz de bu sabah tescilin haberini alınca çok mutlu olduk. Çok başarılı bir süreçti. Tüm Elazığ’a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vişne mermerinin tescillenmesiyle birlikte ihracat ağının genişlemesine katkı sunacağını kaydeden Özdemir, “ Bu tescili coğrafi işaretli ürünümüz artık dünyada kabul edilir hale geldi. Buna yakın mermer ocakları, vişne mermerin adını kullanarak muhakkak ki satışlara başlamışlardı. Artık bu coğrafi işaretten sonra kaliteli ürünün nerede olduğu, nerede doğduğu ve büyüdüğünü göreceğiz. Bu bizim için çok başarılı bir üründür. Tescilin alınmasıyla artık yeni pazarlara açılmak zorundayız. 60’ın üzerinde ülkeye ihracatımı olmuş olsa da bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde artık sahte ürünlerin önüne geçilmiş olunup, vişne mermeri denilince akla Türkiye oradan da Elazığ akla gelmiş olacak” şeklinde konuştu.

Vişne mermerinin kullanıldığı mekanları söyleyen Özdemir, “Vişne mermerimiz, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Beyaz Saray’da ve parlamentoda, kutsal topraklarımız Mekke ve Medine’de kullanıldı. Dubai’de çok büyük projelerde yer aldık. Katar, Avustralya, Kanada, ABD başta olmak üzere dünyanın tüm seçkin mekanlarının tamamında bizim vişne mermerimizi görebilirsiniz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı