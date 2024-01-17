17 Oca 2024 - 00:20- Gündem

1,3 trilyon lira deprem harcaması Konut teslimatları ne zaman yapılacak?

Deprem için yapılan harcamaları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl deprem için 950 milyar lira harcama yaptık. Bu yıl aynı çerçevede 1,3 trilyon lira harcama yapmayı öngörüyoruz” dedi. Erdoğan, ayrıca konutların teslimatına ilişkin de konuştu.