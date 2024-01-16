Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Galatasaray ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bir dizi olay yaşandı. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre:

Samsunspor - Sivasspor Maçı:

Samsunspor Kulübü, 14.01.2024 tarihinde oynanan Samsunspor - Sivasspor maçındaki çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Sivasspor futbolcusu Bangaly Fode Koita, aynı maçtaki kural dışı hareketi nedeniyle 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı:

Gaziantep Futbol Kulübü, 14.01.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçındaki çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü, aynı maçtaki saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray - Kayserispor Maçı:

Galatasaray Kulübü, 15.01.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Kayserispor maçındaki çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kayserispor Kulübü, aynı maçtaki 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Diğer Yöneticiler:

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 15.01.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Kayserispor maçındaki çirkin tezahürat ve müsabaka sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Aynı şekilde, 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Dursun Aydın Özbek ve diğer yöneticiler PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü İdarecisi Erden Timur:

Galatasaray Kulübü İdarecisi Erden Timur, 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Bu gelişmeler, Türk futbolunda yaşanan disiplin ihlallerini ve kulüp yetkililerinin sportmenlik dışı davranışlarını yansıtmaktadır. PFDK'nın alacağı kararlar, söz konusu olaylara yönelik cezaları belirleyecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı