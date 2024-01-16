Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bakiyeler artırıldı Bu haber 65 bin depremzedeyi ilgilendiriyor

Malatya’nın da içinde olduğu 11 deprem ilinde 64 bin 761 afetzede aileye verilen ESEN Kart’larda bakiyeler artırıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18916568/bakiyeler-artirildi-bu-haber-65-bin-depremzedeyi-ilgilendiriyor

Bu iddia çok konuşulacak İş yerlerine zorla el mi konuldu?

Malatya Valiliği tarafından tebligat gönderilmeden iş yerlerinin boşaltıldığı, polis ve çilingirlerin kapıları zorla açıp, eşyalarının dışarıya atıldığını iddia eden Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke, “Zorla polis eşliğinde çilingirle ofisleri açarak tek tek boşalttılar. Buraları boşaltıp bir başkasına vermeye çalışıyorlar” sözlerini ileri sürdü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18914540/bu-iddia-cok-konusulacak-is-yerlerine-zorla-el-mi-konuldu

Darende’de korkunç kaza

Malatya’nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarına çarpıp takla atarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Darende Ağıllar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyreden G.Ç. (38) istinat duvarına çarptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18914219/darendede-korkunc-kaza

Arabası olanlar dikkat bu muayeneyi yaptırmayanlar yandı

Türkiye genelinde hava kirliliği ile mücadele kapsamında Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) devreye girdi. EGEDES, 81 ilde uygulanan bir denetim sistemi olup, egzoz muayenesi yaptırmayan sürücülere ciddi cezalar getiriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulama, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için adımlar atmayı amaçlıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18913695/arabasi-olanlar-dikkat-bu-muayeneyi-yaptirmayanlar-yandi

Bu habere dikkat! Siz de mağdur olmayın

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz ciltle ilgili bazı işlemler birçok insanın mağdur olmasına neden oluyor. Özellikle merdiven altı denilen yerlerde yapılan bu işlemler için nasıl bir önlem alınacağı merak edilirken Dermatoloji Uzmanı Doktor Sedef Yücel, merdiven altı yapılan işlemlerle ilgili BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18910325/bu-habere-dikkat-sizde-magdur-olmayin

İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak işte şartlar

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 70 KPSS puanı ile 75 İl Planlama Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular, 29 Ocak - 02 Şubat 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18911763/icisleri-bakanligi-personel-alimi-yapacak-iste-sartlar

Malatya’da kayıp çocuk var mı?

Deprem boyunca İl Müdürlüğü olarak sahada aktif olarak çalıştıklarını dile getiren Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, psikososyal destek faaliyetleri sonucunda toplamda 86 bin 549 hane ve 278 bin 494 afetzedeye ulaştıklarını dile getirdi. Depremlerden sonra Malatya’da kayıp çocuk olup olmadığı da açıklayan Çeçen, Malatya’da depremden dolayı kayıp çocuk bulunmadığını dile getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18910103/malatyada-kayip-cocuk-var-mi

SGK girişi 1996-1999-2010 arası olanlara emeklilik geliyor!

Türkiye'de emeklilik süreçleri, SGK girişi ve belirli yaş aralıklarında avantajlar sunarak çalışanları sevindiriyor. İşte, erken emeklilik için kullanılabilecek çeşitli yollar ve bu süreçteki önemli detaylar!

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18913624/sgk-girisi-1996-1999-2010-arasi-olanlara-emeklilik-geliyor

MOTAŞ’ı rahatlatacak hamle 5 yeni otobüs geliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı son toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 model 5 adet toplu taşıma otobüsü 6 yıllığına MOTAŞ A.Ş.’ye kiraya verilmesi meclis kararıyla onaylandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18913802/motasi-rahatlatacak-hamle-5-yeni-otobus-geliyor

Yıkım kararı çıktı, esnaf BUSABAH Medya’ya konuştu

Depremlerin ardından yıkım çalışmalarının devam ettiği Malatya’da Yenihamam Mahallesi’ndeki dükkanların da yıkılmasına karar verildi. Yıkım kararının çıkmasının ardından esnaflar dükkanlarını boşaltmak zorunda kaldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18910842/yikim-karari-cikti-esnaf-busabah-medyaya-konustu

En düşük emekli maaşı kaç lira oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 10 bin TL’ye çıkardıklarını açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18916626/en-dusuk-emekli-maasi-kac-lira-oldu

Hakkınız ödenmez Pençe Kilit şehitleri 6 Şubat’ta Malatya’ya gelmiş

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin, kendi aralarında para toplayıp depremzedelere verdiği, Malatya’ya gelerek birebir depremzedelere yardım ettiği öğrenildi.