Hakkınız ödenmez Pençe Kilit şehitleri 6 Şubat’ta Malatya’ya gelmiş

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin, kendi aralarında para toplayıp depremzedelere verdiği, Malatya’ya gelerek birebir depremzedelere yardım ettiği öğrenildi.

Türkiye, 12 Ocak günü yaşanan acı olayın etkisindeyken herkesi duygulandıran bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere o gün Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

9 ŞEHİDİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (NİĞDE)

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın (ADIYAMAN)

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (KAHRAMANMARAŞ)

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (KAHRAMANMARAŞ)

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (AKSARAY)

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (GAZİANTEP)

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (GİRESUN)

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (ORDU)

İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (ESKİŞEHİR)

SU BİLE TAŞIMIŞLAR

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 4 askerin 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’ya geldiği öğrenildi. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve bir askerin daha bu isimler olduğu teyitlendi. Şehitlerin ve arkadaşlarının kendi aralarında para toplayıp depremzedelere verdikleri, Malatya’ya gelerek vatandaşlara yardım ettiği, yemek verip, su taşıdığı bile olduğu ifade edildi.