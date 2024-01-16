En çok hangi lüks otomobiller satılıyor?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2023 yılı Ocak ve Aralık ayaları arasında satılan otomobil sayısına ilişkin veriler paylaştı. Peki, 2023’te en çok hangi lüks otomobiller satıldı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılı Ocak ve Aralık ayaları arasında satılan otomobil sayısına ilişkin veriler paylaştı. Buna göre, bu yıl tam 1 milyon 232 bin 635 adet araç satışı yapıldı. Bunların 967 bin 341’i otomobil, 265 bin 294’ü hafif ticari araçtı. Peki, 2023’te en çok hangi lüks otomobiller satıldı?

İŞTE LÜKS OTOMOBİLLERİN SATIŞ ADETLERİ

ASTON MARTIN – Toplam 23

BENTLEY – Toplam 36

BMW – Toplam 23 bin 801

BYD – Toplam 839

DFSK - Toplam 11

FERRARI – Toplam 25

HONQI – Toplam 19

JAGUAR – Toplam 121

LAMBORGHINI – Toplam 22

LAND ROVER – Toplam 3 bin 96

LEXUS – Toplam 507

MASERATI – Toplam 533

MAXUS – Toplam 112

MAZDA – Toplam 203

MERCEDES-BENZ – Toplam 33 bin 940

PORSCHE – Toplam 1158

SERES – Toplam 289

TOGG – Toplam 19 bin 583

Bu otomobiller, model aranmaksızın lüks olduğu kabul edilen otomobil markalarını temsil etmektedir.