En çok hangi lüks otomobiller satılıyor?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2023 yılı Ocak ve Aralık ayaları arasında satılan otomobil sayısına ilişkin veriler paylaştı. Peki, 2023’te en çok hangi lüks otomobiller satıldı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılı Ocak ve Aralık ayaları arasında satılan otomobil sayısına ilişkin veriler paylaştı. Buna göre, bu yıl tam 1 milyon 232 bin 635 adet araç satışı yapıldı. Bunların 967 bin 341’i otomobil, 265 bin 294’ü hafif ticari araçtı. Peki, 2023’te en çok hangi lüks otomobiller satıldı?
İŞTE LÜKS OTOMOBİLLERİN SATIŞ ADETLERİ
ASTON MARTIN – Toplam 23
BENTLEY – Toplam 36
BMW – Toplam 23 bin 801
BYD – Toplam 839
DFSK - Toplam 11
FERRARI – Toplam 25
HONQI – Toplam 19
JAGUAR – Toplam 121
LAMBORGHINI – Toplam 22
LAND ROVER – Toplam 3 bin 96
LEXUS – Toplam 507
MASERATI – Toplam 533
MAXUS – Toplam 112
MAZDA – Toplam 203
MERCEDES-BENZ – Toplam 33 bin 940
PORSCHE – Toplam 1158
SERES – Toplam 289
TOGG – Toplam 19 bin 583
Bu otomobiller, model aranmaksızın lüks olduğu kabul edilen otomobil markalarını temsil etmektedir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.