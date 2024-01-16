Sivasspor-Gaziantep FK maçının biletleri özel fiyatla satışa çıkıyor

Türkiye Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan mücadele için biletler, Sivasspor yönetiminin aldığı özel bir kararla 58 TL'den satışa sunulacak.

Sivasspor Yönetim Kurulu tarafından bugün alınan karar doğrultusunda, 21 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanacak Gaziantep FK maçının bilet fiyatları düşürüldü. VIP, maraton ve kale arkası tribünlerinin tüm biletleri yer ayırt edilmeksizin tek fiyatla 58 TL'den satışa çıkacak.

Sivasspor taraftarları, bu özel fiyat avantajından yararlanarak takımlarını destekleme fırsatı bulacak. Biletlerin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı belirtilirken, futbolseverlerin maç gününe özel bu fırsatı kaçırmamaları öneriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı