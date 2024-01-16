Elazığ'da gerçekleşen operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Palu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde kullanan 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında, Palu ilçesinde tespit edilen 30 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili tespit edilen 21 şahsa da adli işlem yapıldı.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında, 742 gram toz esrar, 61 gram skunk, 5 fişek kubar esrar, 4 fişek metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif uyuşturucu madde kullanma aparatları bulunuyor.

Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki uyuşturucuyla mücadele çabalarının sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı