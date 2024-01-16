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Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü mask
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Tersane Sokak üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Kocasinan, hurdalık, yangın, itfaiye, soruşturma

16 Oca 2024 - 21:38 - Gündem

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