Boşandığı eski kocasını av tüfeğiyle vuran kadın tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yaklaşık 7 yıl önce boşandığı kocası İrfan Çimen'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Ayşe Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ikamet önünde gerçekleşti. İddiaya göre, telefonda başlayan tartışma sonrasında eski eşi İrfan Çimen ile evde buluşan Ayşe Y., aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Y., evde bulunan av tüfeği ile İrfan Çimen'e ateş etti. Ağır yaralanan İrfan Çimen, Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 çocuk annesi kadın, "Kasten adam öldürme suçundan" çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme süreci devam ederken, olayın detayları ve seyri merak konusu olmaya devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.