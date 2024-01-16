Tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı, karayolu trafiğe kapatıldı

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Muş'ta etkili olan tipi nedeniyle Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 22 araç içinde bulunan 70 kişi, 5 saat süren yoğun çaba sonucu kurtarıldı. Olayın ardından karayolu trafiğe kapatıldı.

Muş-Mutki karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen olayda, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlardaki 70 kişinin yardım çağrısı üzerine Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu hava koşullarına rağmen 5 saat süren yoğun çabalar sonucunda mahsur kalan 22 araçtaki 70 kişi kurtarıldı.

Muş Karayolları 113. Şube Şefliği Rotatif Operatörü İdris Karakan, tipi ve fırtına nedeniyle Mutki-Hasköy kara yolunun sürekli olarak kapanma eğiliminde olduğunu belirterek,

"Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Şu an itibariyle yol trafiğe kapatıldı"

şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı