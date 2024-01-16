Kaçak avlanan 16 kişiye işlem yapıldı, 4 av tüfeğine el konuldu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kaçak avlanan 16 kişiye karşı yasal işlem yapıldı.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile jandarma devriyelerinin son üç ayda yürüttüğü denetim ve kontroller sonucunda 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nu ihlal eden 16 şahsa cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca, 4 şahsın av tüfeğine el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nın paydaş kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak çevre, doğa ve hayvanların korunması konusundaki faaliyetlerini titizlikle sürdüreceği vurgulandı. Vatandaşların ihbarlarının önemine değinilen açıklamada, konuyla ilgili şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden jandarmaya bildirmelerinin olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı