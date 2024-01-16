Adıyaman'da DAEŞ propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DAEŞ soruşturması kapsamında, örgüte yönelik propaganda yaptığı iddia edilen bir kişi, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ismi B.H. olarak açıklanan şahsın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen şahıs, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra gerekli işlemler tamamlanarak Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Şahsın DAEŞ terör örgütüne yönelik propaganda faaliyetlerine ilişkin detaylı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın üzerine titizlikle gitmeye devam ederek kamu güvenliğini sağlama amacıyla gerekli adımları atmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı