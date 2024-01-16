Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan zanlı askeri üniforma ile yakalandı

Kilis’te PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik yapılan operasyonda askeri üniforma ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik kentte operasyon düzenledi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen askeri üniformalı şahıs gözaltına alındı. Şahıs yapılan tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı