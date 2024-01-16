Elektrikli battaniye yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde, 4 gün önce elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı kadınla ilgili üzücü haber geldi.

Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri olan 89 yaşındaki Remziye Bayraktar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evdeki diğer bireyler ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı