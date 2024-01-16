Vatandaşın içten notu duygulandırdı

Tokat'ta bulunan Taşlıçiftlik Fatih Camii'nin imamı Mustafa Çakırtaş, sosyal medya hesabından, dilek ve şikayet kutusuna bırakılan içten bir not ve 100 TL'yi paylaştı.

İmam Çakırtaş, notta şu ifadeleri okuyunca duygulandı:

"Hocam, ben cep telefonumu caminin elektriğinden şarj ettim. Lütfen bu parayı elektrik faturasında kullanır mısınız? Hakk'a girmeyelim. Allah'a emanet olun."

Çakırtaş, caminin yol kenarında bulunduğunu ve buradaki vatandaşların rahat etmeleri için ellerinden geldiğince tedbir aldıklarını belirtti. Cami dışında bulunan prizlerin açık olduğunu ve vatandaşların telefonlarını şarj etmeleri için kullanabileceğini ifade etti. Ayrıca, vatandaşların camiyle ilgili dilek ve şikayetlerini dilek kutusuna yazdıklarını ve zamanla bu mektupları incelediklerini söyledi.

Bu notun kendilerini duygulandırdığını belirten Çakırtaş, vatandaşlardan cami ve devlet malına saygı göstermelerini ve kul hakkı yememeye özen göstermelerini dile getirdi. Çakırtaş, herkesin bu duyarlılığa sahip olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı