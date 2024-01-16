En düşük emekli maaşı kaç lira oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 10 bin TL’ye çıkardıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından bazı açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberi de verdi.

2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücretini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Ayrıca emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkartıyoruz. Emeklilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun”

ifadelerini kullandı.

Erdoğan,

“SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor”

dedi.