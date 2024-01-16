Bakiyeler artırıldı Bu haber 65 bin depremzedeyi ilgilendiriyor

Malatya’nın da içinde olduğu 11 deprem ilinde 64 bin 761 afetzede aileye verilen ESEN Kart’larda bakiyeler artırıldı.

AFAD ve Kızılay işbirliği ile geliştirilen ESEN Kart, Malatya’nın da içinde olduğu 11 ildeki 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırıldı. Kasım ayı itibariyle toplam 658 milyon 569 bin TL tutarında harcama kredisi vatandaşların kartlarına yüklenmişti. Şimdiki durumun netliği bilinmiyor.

ESEN KART NEDİR?

6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için verilen bu karttan, yapılan tespitler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen afetzedeler faydalanabiliyor. Esen Kart 6 Şubat depreminden etkilenen afetzedelere veriliyor.

ESEN KART KİMLERE VERİLİYOR?

AFAD, Malatya’nın da içinde olduğu 11 deprem ilinde 64 bin 761 afetzede aileye ESEN Kart dağıtımı yaptığını açıklamıştı. AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“ESEN Kart Projesi ile afetzedelerimizin yanındayız! Konteyner kentlerimizde misafir ettiğimiz afetzede vatandaşlarımızın kendi mutfaklarında yemek pişirmelerine olanak sağlamak için aylık 3.000 TL tutarında market harcaması yapabilecekleri ESEN Kart dağıtımına aralıksız devam ediyoruz”

denilmişti. Yani bu kart konteynerlerde kalan ve durumu iyi olmayan vatandaşlara veriliyor.

YENİ BAKİYE NE KADAR OLDU?

Eskiden 3.000 TL olan ESEN Kart bakiyeleri 1.500 TL daha artırıldı. Artık depremzede vatandaşlar 4.500 TL’lik kartla market harcamaları yapabilecek. Ocak ayı itibariyle bu zam kart bakiyelerine yansıtılacak.