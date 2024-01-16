Diyarbakır Valiliği, genç ve çocukların spor becerilerini desteklemek ve spora olan ilgiyi arttırmak amacıyla kentteki 250 okula spor malzemesi desteği sağladı.

Program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Spor Merkezi'nde düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğretmenler, okul müdürleri ve öğrenciler yer aldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından malzeme dağıtım töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, çocuk ve gençlerin spor becerilerini geliştirmek adına ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. 2023 yılında 32 bin çocuk ve genci belediyeye ait spor tesislerinde sporla buluşturduklarını ifade eden Su, eğitim ve spor alanında çocukların gelişimine yönelik verdikleri destekleri vurguladı. Ayrıca, Diyarbakır genelinde son iki yılda 1 milyar liradan fazla yatırımın spor tesislerine yapıldığını belirtti.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise Vali Su'nun her türlü çalışmaya destek verdiğini ifade ederek, öğrencilere spor malzemelerini sağlıklı günlerde kullanmalarını diledi.

Diyarbakır Valiliği'nin spor malzemesi desteği, çocukların fiziksel aktivitelerini teşvik ederek sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı