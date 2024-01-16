Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 117 sikke ele geçirildi"

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 'Tarihi Eser Kaçakçılığı'na yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 117 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeyi ele geçirdi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda belirlenen bir hedefe operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, tespit edilen 117 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişi, jandarma birimlerine verdiği ifadenin ardından adli makamlara sevk edilecek. Elde edilen tarihi eserlerin değeri ve tarihi önemi konusunda daha fazla bilgi verilmeden, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Tarihi eserlere karşı yapılan bu tür operasyonlar, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında önem taşımaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı