- Gündem

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bingöl'de jandarma ekipleri, hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası olan zanlı yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bingöl'de jandarma ekipleri, hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası olan zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada,

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde '2313 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.T isimli şahıs icra edilen faaliyet sonucunda yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# bingöl, Jandarma, hapis cezası, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Tutuklama

16 Oca 2024 - 20:20 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL