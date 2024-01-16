Park halindeki araç alev aldı

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Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde, park halindeyken motor kısmından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, çevre sakinleri tarafından fark edildi. Durumu hemen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildiren mahalle sakinleri, itfaiyenin yardımını çağırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Hızlı ve etkili müdahale sayesinde yangın, çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan kontrol altına alınarak hasarın sınırlı kalmasını sağlamıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı