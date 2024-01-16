Sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira suçlaması: 4 gözaltı

Balıkesir'de, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda sosyal medya üzerinden bazı kişileri hedef göstererek hakaret, iftira atmak ve hukuka aykırı yayın yapma suçları iddiasıyla 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda K.Y, L.Ö, H.A ve L.M isimli toplam 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri, şahısların ikamet ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelemek üzere el koydu.

Sosyal medya mecraları üzerinden yapılan tespitler sonucunda, hedef gösterme, hakaret, iftira ve kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması gibi suçlamalarla ilgili olarak yapılan operasyon, adli sürecin başlamasını sağlamıştır. Gözaltına alınan şahısların dijital materyaller üzerinden yapılacak incelemeler sonucunda suçlamaların doğrulanması beklenmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı