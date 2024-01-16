Otomobil kazası: 15 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, kontrolünü kaybeden 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.
Kaza sonucunda genç sürücü Ali Eren Ö. hayatını kaybederken, araçta bulunan arkadaşı yaralandı.
Olay, İnceler Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ali Eren Ö.'nün yönetimindeki 20 AUU 61 plakalı Fiat marka otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrol kaybı yaşadı. Sürücü, otomobiliyle yolun sağındaki şarampole devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali Eren Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı arkadaşı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi, otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kazanın detayları, olay yeri inceleme ekipleri tarafından belirlenmeye çalışılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.