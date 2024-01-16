Kaçak sigara operasyonu: Evde makineyle üretim yapan şahıs yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde M.K.'nin (30) ikametinde kaçak olarak sigara sarma ve tütün dolumu yaparak satış yaptığı bilgisini aldı. Bu doğrultuda düzenlenen operasyonda, şahsın evine baskın düzenlendi.

Yapılan aramada, 1 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 51 bin 400 adet bandrolü sökülmüş boş makaron, 200 adet doldurulmuş makaron sigara ve 5 paket her biri 1 kiloluk bandrolü yırtık olan içlerinde toplamda 2 kilo bulunan kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.K. gözaltına alındı.

Yakalanan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi. Şahıs, gözaltına alındıktan sonra emniyet birimlerindeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılık suçlarıyla mücadeledeki bu başarılı operasyonu, halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı