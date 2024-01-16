Uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, şahısların üstünde ve aracında toplamda 3,24 gram kokain, 7 adet reçeteye tabii hap ve esrar maddesi öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve aracında yapılan aramada ele geçen uyuşturucu madde ve aparatlar delil olarak muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şahıs, emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki bu başarılı operasyon, halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.