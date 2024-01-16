Uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, şahısların üstünde ve aracında toplamda 3,24 gram kokain, 7 adet reçeteye tabii hap ve esrar maddesi öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve aracında yapılan aramada ele geçen uyuşturucu madde ve aparatlar delil olarak muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şahıs, emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki bu başarılı operasyon, halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı