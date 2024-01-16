3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda M.K.'yi O.17 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı.

Yapılan aramalarda M.K.'nin "kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu, suçlu şahsın adalet önüne çıkarılmasını sağlayarak halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunmasına katkıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı