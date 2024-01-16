Hapis cezasıyla aranan şahıs İnebolu'da yakalandı

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir şahsı yakalamak için yürütülen çalışmalar kapsamında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde harekete geçti. İki ayrı suçtan toplamda 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.Ç. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimlerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından M.Ç., adliyeye sevk edildi.

Adli makamlarca yapılan değerlendirme sonucunda M.Ç., suçlarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet birimleri, halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına yürütülen bu tür operasyonlara devam ederek suçluların adalet önüne çıkarılmasını sürdürmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı